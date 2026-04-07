x
07 апреля 2026
Экономика

В Аммане прошло обсуждение транспортного коридора из Иордании в Турцию

Сирия
Турция
Инфраструктура
Транспорт
Иордания
время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:40 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:40

Министры транспорта Иордании, Турции и Сирии провели в Аммане трехстороннюю встречу, на которой обсуждалось продвижение планов по формированию транспортного коридора между Красным и Средиземным морями.

Планы включают развитие мультимодальных перевозок, создание современных логистических центров, модернизацию пограничных переходов, а также внедрение цифровых решений для повышения эффективности цепочек поставок между тремя странами.

Также обсуждается проект возрождения Хиджазской железной дороги, которая соединит Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 сентября 2024

Государственная железнодорожная компания ОАЭ построит сеть железных дорог для Иордании