В Аммане прошло обсуждение транспортного коридора из Иордании в Турцию

Министры транспорта Иордании, Турции и Сирии провели в Аммане трехстороннюю встречу, на которой обсуждалось продвижение планов по формированию транспортного коридора между Красным и Средиземным морями.

Планы включают развитие мультимодальных перевозок, создание современных логистических центров, модернизацию пограничных переходов, а также внедрение цифровых решений для повышения эффективности цепочек поставок между тремя странами.

Также обсуждается проект возрождения Хиджазской железной дороги, которая соединит Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.