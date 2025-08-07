В израильских киосках появилась кока-кола из Иордании и Ирака без этикеток на иврите

В израильских киосках и бакалейных магазинах появились жестяные банки Coca-Cola объемом 100 и 150 миллилитров с арабским текстом, не несущие на себе этикеток на иврите.

Как сообщает портал ynet, на прилавках можно найти банки с указанием производителя в Палестинской автономии, Иордании и даже Ираке. В арабских кварталах Иерусалима такие банки можно купить за 1,5 шекеля, в центре страны – в районе 5 шекелей.

Следует отметить, что продажа таких банок в Израиле является нарушением закона. Они не несут на себе этикетку с информацией о составе на иврите и не подлежат возврату в рамках Закона о депозите за тару.