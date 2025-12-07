Bank of America: рост экономики Израиля в 2026-2027 годах будет выше среднего по развитым странам

x
время публикации: 07 декабря 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 09:58
AP Photo/Michael Dwyer

Bank of America опубликовал обновленный прогноз по израильской экономике: ожидается, что темпы роста ВВП в ближайшие годы останутся высокими, но будут ниже оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом пишет "Глобс".

По оценке Bank of America, ВВП Израиля в 2026 году вырастет примерно на 4,2%, а в 2027-м – на 4%.

Для сравнения, ОЭСР в своем последнем обзоре прогнозирует Израилю еще более высокий темп роста в районе 4,9% в 2026 году, что заметно выше среднего уровня для развитых стран.

Аналитики Bank of America также предполагают, что базовая процентная ставка Банка Израиля после цикла снижений в ближайший год закрепится примерно на уровне 3,25% и останется около этой отметки в 2026-2027 годах.

Отдельно подчеркивается, что сценарий зависит от сохранения относительной стабильности в регионе: обострение конфликта с Ираном или эскалация на других фронтах способны быстро ухудшить ситуацию и повлиять как на рост экономики, так и на курс шекеля.

