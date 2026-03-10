x
10 марта 2026
Спорт

НБА. Израильтяне внесли вклад в победу "Бруклин Нетс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 10 марта 2026 г., 05:48
Дэнни Вольф в атаке
AP Photo/Frank Franklin II

"Бруклин Нетс" впервые за месяц сумел одержать вторую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, обыграв на своей площадке "Мемфис Гриззлиз" со счетом 126:115. Заметный вклад в успех хозяев внесли израильтяне Бен Сараф и Дэнни Вольф.

Сараф вышел со скамейки и за 25 минут набрал 4 очка, реализовав 1 из 6 бросков с игры и оба штрафных, а также отдал 7 результативных передач. Кроме того, в его активе 2 подбора, блок-шот и 3 потери.

Вольф вышел в стартовой пятерке и завершил матч с 14 очками и 9 подборами за 28 минут. Он реализовал 5 из 12 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 2 из 3 штрафных. Также на его счету 2 передачи, перехват и блок-шот.

