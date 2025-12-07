x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 12:24
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Компания Lufthansa Cargo ввела эмбарго на доставку военных грузов в Израиль и из Израиля

время публикации: 07 декабря 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 11:47
Компания Lufthansa Cargo ввела эмбарго на доставку военных грузов в Израиль и из Израиля
Wikipedia.org. Фото: Kok Vermeulen from Rotterdam, The Netherlands

Израильское экономическое издание "Глобс" пишет, что накануне визита в Израиль канцлера Фридриха Мерца немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo уведомила международных экспедиторов о введении эмбарго на все военные и оборонные грузы, отправляемые в Тель-Авив и из Тель-Авива. Об эмбарго было сообщено на следующий день после того, как израильские противоракетные комплексы "Хец-3" были развернуты в Германии.

В циркуляре компания написала, что запрет вступает в силу немедленно (то есть с 4 декабря 2025 года) и действует "до особого уведомления", пообещав информировать клиентов по мере появления дополнительной информации.

Lufthansa Cargo полностью возобновила грузовые рейсы в Израиль с 1 августа: сейчас выполняется семь рейсов в неделю (три на Boeing 777 и четыре на Airbus 321). Группа Lufthansa в целом прекратила полеты в Израиль в начале июня и отложила запланированное возвращение из-за военной операции "Народ как лев" против Ирана, но с 1 августа возобновила рейсы из Франкфурта, а затем постепенно вернулась к обычному расписанию. В декабре группа увеличивает количество рейсов в Израиль с 64 до 74 в неделю: сама Lufthansa выполняет около 21 рейса из Франкфурта и 14 из Мюнхена, еще часть полетов обеспечивают Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, ITA и Eurowings.

В компании Lufthansa Cargo пояснили, что действуют в полном соответствии с "всеми релевантными законами и регуляциями". По заявлению пресс-службы Lufthansa Cargo, в связи с предписанием британского экспортного контроля и действующими санкциями "перевозка военного оборудования и его компонентов в Тель-Авив и из Тель-Авива в настоящее время невозможна для Lufthansa Cargo независимо от маршрута". При этом авиаперевозчик утверждает, что работает над поиском решений, которые позволят, при соблюдении всех требований, осуществлять "индивидуальные отправки".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

В Иерусалиме проходит встреча Нетаниягу и Мерца
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2025

Израильские ракеты "Хец-3" развернуты в Германии, укрепив систему ПВО NATO