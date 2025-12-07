Компания Lufthansa Cargo ввела эмбарго на доставку военных грузов в Израиль и из Израиля

Израильское экономическое издание "Глобс" пишет, что накануне визита в Израиль канцлера Фридриха Мерца немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo уведомила международных экспедиторов о введении эмбарго на все военные и оборонные грузы, отправляемые в Тель-Авив и из Тель-Авива. Об эмбарго было сообщено на следующий день после того, как израильские противоракетные комплексы "Хец-3" были развернуты в Германии.

В циркуляре компания написала, что запрет вступает в силу немедленно (то есть с 4 декабря 2025 года) и действует "до особого уведомления", пообещав информировать клиентов по мере появления дополнительной информации.

Lufthansa Cargo полностью возобновила грузовые рейсы в Израиль с 1 августа: сейчас выполняется семь рейсов в неделю (три на Boeing 777 и четыре на Airbus 321). Группа Lufthansa в целом прекратила полеты в Израиль в начале июня и отложила запланированное возвращение из-за военной операции "Народ как лев" против Ирана, но с 1 августа возобновила рейсы из Франкфурта, а затем постепенно вернулась к обычному расписанию. В декабре группа увеличивает количество рейсов в Израиль с 64 до 74 в неделю: сама Lufthansa выполняет около 21 рейса из Франкфурта и 14 из Мюнхена, еще часть полетов обеспечивают Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, ITA и Eurowings.

В компании Lufthansa Cargo пояснили, что действуют в полном соответствии с "всеми релевантными законами и регуляциями". По заявлению пресс-службы Lufthansa Cargo, в связи с предписанием британского экспортного контроля и действующими санкциями "перевозка военного оборудования и его компонентов в Тель-Авив и из Тель-Авива в настоящее время невозможна для Lufthansa Cargo независимо от маршрута". При этом авиаперевозчик утверждает, что работает над поиском решений, которые позволят, при соблюдении всех требований, осуществлять "индивидуальные отправки".