Израильские ракеты "Хец-3" развернуты в Германии, укрепив систему ПВО NATO

В Германии состоялась торжественная церемония по вводу в боевое дежурство израильской системы противовоздушной обороны "Хец-3": несмотря на войну, Израиль выполнил свое обязательство в срок и поставил систему ПРО, которая укрепит европейскую составляющую противовоздушной обороны NATO.

Речь идет об одной из крупнейших сделок в истории Израиля – общая сумма контракта составляет порядка 3,5 млрд евро. Соглашение о сделке было подписано в сентябре 2023 года, за 10 дней до 7 октября, когда мир для Израиля перевернулся.

Экономическое издание Globes сообщает, что концерн Israel Aerospace Industries обязался поставить систему в течение двух лет, и сделать ее такой, какая действует в Израиле. "Германия получает систему, в которую встроены все вынесенные из войны в Израиле и ракетных атак на Израиль уроки, – отметил генеральный директор IAI Боаз Леви. – Систему, аналогичную используемой ВВС Израиля".

"Система позволит создать над Германией 360-градусный щит, обеспечив защиту страны, населения и критической инфраструктуры от ракет дальнего радиуса действия. Она укрепит европейскую составляющую противовоздушной обороны NATO", – сообщили в руководстве германской армии.

Дальность действия "Хец-3" составляет 2000 километров, она способна перехватывать цели на высоте более 100 километров. В отличие от предыдущих модификаций, она использует боеголовку кинетического поражения.

Германия также проявляет интерес к системе "Хец-4", которая еще находится в разработке. Дальность действия этой ракеты составляет 1000-1500 километров, а перехват осуществляется на высотах 30-100 километров. Для ее запуска могут использоваться пусковые установки "Хец-3".

Как показывает опыт войны в Украине, воздушные удары, при которых используются как ракеты, так и дроны, представляют угрозу в первую очередь для гражданской инфраструктуры: электростанций, водоснабжения, жилых кварталов. Их защита требует все больших усилий.