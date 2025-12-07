В Иерусалиме проходит встреча Нетаниягу и Мерца

В Иерусалиме проходит встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и канцлера Германии Фридриха Мерца, прибывшего накануне в еврейское государство.

По окончании встречи запланирована совместная пресс-конференция.

Это первый визит Мерца в Израиль после вступления должность канцлера.

В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние отношения, соблюдение режима прекращения огня в Газе и широкий круг международных вопросов.

Канцлер Германии посетит мемориал "Яд ва-Шем" в Иерусалиме и проведет ряд встреч.

Визит Мерца в Израиль проходит вскоре после того, как в Германии была поставлена на боевое дежурство израильская система противовоздушной обороны "Хец-3". Несмотря на продолжающуюся войну, Израиль выполнил свое обязательство в срок.

Незадолго до визита Мерца немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo уведомила международных экспедиторов о введении эмбарго на все военные и оборонные грузы, отправляемые в Тель-Авив и из Тель-Авива.