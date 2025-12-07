x
07 декабря 2025
Экономика

СМИ: UBS рассматривает сокращение до 10 тысяч сотрудников к 2027 году

Швейцария
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:54
Швейцарский банковский гигант UBS может провести еще один крупный раунд оптимизации штата и сократить до 10 тысяч рабочих мест к 2027 году, сообщают агентство Reuters и газета SonntagsBlick.

Официальных комментариев со стороны банка пока не поступало.

По сведениям SonntagsBlick, речь идет о продолжении масштабной реструктуризации, начатой после поглощения проблемного банка Credit Suisse. Это слияние уже стало крупнейшей реорганизацией в банковском секторе Европы за последние годы.

UBS в прошлом уже объявляла о закрытии и объединении ряда подразделений, переводе части функций в более дешевые юрисдикции и цифровизации операций, что также ведет к уменьшению потребности в персонале.

Аналитики отмечают, что возможные новые сокращения затронут как Швейцарию, так и зарубежные "офисы бэк-офиса" и инвестиционные подразделения.

Эксперты предупреждают, что хотя подобные шаги поддерживают прибыльность банка и его позиции на рынке, они могут усилить социальную и политическую критику в самой Швейцарии, где поглощение Credit Suisse и так вызвало у части общества сомнения в способности UBS "переварить" эту сделку.

