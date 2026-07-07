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Экономика

Пекин блокирует участие китайского подрядчика в строительстве электростанции в Израиле

Китай
Энергия
время публикации: 07 июля 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 09:41
Пекин блокирует участие китайского подрядчика в строительстве электростанции в Израиле
AP Photo/Kin Cheung

Проект группы "Эдельтек-Менора" по строительству газовой электростанции "Cорек" в районе Ган-Рave мощностью 670 МВт столкнулся с трудностями после того, как один из двух китайских подрядчиков проекта не смог получить от китайских банков одобрение на предоставление гарантии исполнения обязательств.

Как сообщает The Marker, отказ китайских государственных банков в предоставлении гарантии исполнения одному из подрядчиков-строителей проекта связан с позицией властей в Пекине, начавших ограничивать выдачу разрешений на работу китайских компаний в Израиле.

Электростанция "Сорек" определяется министерством финансов, министерством энергетики и управлением электроэнергии как объект "критической важности для энергетической системы страны".

Эта станция должна обеспечить 30% необходимого прироста генерирующих мощностей к 2030 году.

Экономика
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