x
07 июля 2026
|
последняя новость: 10:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 10:06
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Извержение Этны привело к отмене полетов на Сицилию

Авиация
Италия
время публикации: 07 июля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 08:53
Извержение Этны привело к отмене полетов на Сицилию
AP Photo/Salvatore Allegra

Аэропорт Катании на Сицилии на временно приостановил работу для входящих и исходящих рейсов на фоне усиления вулканической активности горы Этна.

Извержение сопровождалось выбросом больших объемов вулканического пепла в атмосферу, что может представлять опасность для самолетов из-за риска повреждения двигателей, лобовых стекол и авионики.

В связи с этим власти Италии приняли решение временно закрыть часть воздушного пространства в этом районе – до рассеивания пепла и восстановления безопасных условий для полетов.

Авиакомпания "Исраэйр" объявила о временной приостановке полетов в этот регион, сообщив, что готова к возобновлению рейсов туда и обратно и надеется, что это можно будет сделать уже ближайшей ночью.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook