Извержение Этны привело к отмене полетов на Сицилию

Аэропорт Катании на Сицилии на временно приостановил работу для входящих и исходящих рейсов на фоне усиления вулканической активности горы Этна.

Извержение сопровождалось выбросом больших объемов вулканического пепла в атмосферу, что может представлять опасность для самолетов из-за риска повреждения двигателей, лобовых стекол и авионики.

В связи с этим власти Италии приняли решение временно закрыть часть воздушного пространства в этом районе – до рассеивания пепла и восстановления безопасных условий для полетов.

Авиакомпания "Исраэйр" объявила о временной приостановке полетов в этот регион, сообщив, что готова к возобновлению рейсов туда и обратно и надеется, что это можно будет сделать уже ближайшей ночью.