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Ближний Восток

Взрывы в Дамаске рядом с гостиницей, где остановился президент Франции

Франция
Сирия
время публикации: 07 июля 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 11:21
Взрывы в Дамаске во время визита президента Франции
AP Photo/Ghaith Alsayed
Взрывы в Дамаске во время визита президента Франции
AP Photo/Omar Sanadiki

В центре Дамаска утром 7 июля были слышны взрывы рядом со зданием министерства туризма и гостиницей, где проживает находящийся с визитом в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон.

Как передает France 24, в момент взрывов Макрон прибыл в президентский дворец на встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Он не пострадал и не намерен прерывать визит.

Согласно сирийским СМИ, были приведены в действие несколько взрывных устройств, расположенных в районе гостиницы. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Арабские источники сообщают, что был задействован по меньшей мере один заминированный автомобиль. Согласно телеканалу "Аль-Хадат", на месте есть пострадавшие.

Сирийские власти закрыли прилегающий к гостинице район, чтобы обеспечить безопасность французской делегации.

Напомним, что Макрон стал первым лидером западного государства, прибывшим в Сирию после свержения в 2024 году режима Башара Асада, и его визит крайне важен для новых властей.

Ближний Восток
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