Взрывы в Дамаске рядом с гостиницей, где остановился президент Франции

В центре Дамаска утром 7 июля были слышны взрывы рядом со зданием министерства туризма и гостиницей, где проживает находящийся с визитом в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон.

Как передает France 24, в момент взрывов Макрон прибыл в президентский дворец на встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Он не пострадал и не намерен прерывать визит.

Согласно сирийским СМИ, были приведены в действие несколько взрывных устройств, расположенных в районе гостиницы. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Арабские источники сообщают, что был задействован по меньшей мере один заминированный автомобиль. Согласно телеканалу "Аль-Хадат", на месте есть пострадавшие.

Сирийские власти закрыли прилегающий к гостинице район, чтобы обеспечить безопасность французской делегации.

Напомним, что Макрон стал первым лидером западного государства, прибывшим в Сирию после свержения в 2024 году режима Башара Асада, и его визит крайне важен для новых властей.