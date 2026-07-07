Служба занятости Израиля: с появлением ИИ-платформ доля хайтекистов среди безработных утроилась

Согласно данным израильской государственной службы занятости, в мае 2026 года на учете в качестве ищущих работу состояли 16300 человек, ранее работавших в отрасли высоких технологий.

Доля хайтекистов от общего числа безработных выросла с 4% в 2022 году до 11% на текущий момент, фактически утроившись с момента запуска ИИ-платформ. Вместе с тем, в управлении подчеркивают, что не нашли прямых причинно-следственных связей.

В абсолютных показателях также имеет место рост более чем вдвое – со среднего значения в 7700 человек до 16300. При этом прогнозы управления говорят о дальнейшем росте до 16800 безработных хайтекистов к концу года.

Половину безработных в хайтеке составляют разработчики программного обеспечения. 19% – специалисты в области инженерии и естественных наук, 10% – работники в сфере менеджмента, продаж и дизайна.

В то же время следует отметить что, согласно свежему отчету Института Аарона, в первом квартале 2026 года количество занятых в отраслях высоких технологий в Израиле выросло на 6,2% – до 424 тысяч работников, составляющих 12% от общего числа занятых в экономике. Драйвером роста стал активный найм сотрудников в оборонный сектор и в разработку и производство чипов. Доля занятых ставок в сфере глубоких технологий выросла на 15,4% (12 новых сотрудников). Также на 5,9% выросло количество работников НИОКР.