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Ближний Восток

Reuters: Франция согласилась на поставки Турции новейшей системы ПРО

Турция
Франция
Вооружения
время публикации: 07 июля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 10:04
Reuters: Франция согласилась на поставки Турции новейшей системы ПРО
Ludovic Marin, Pool via AP

Как сообщает агентство Reuters, Франция сняла возражения против поставок Турции системы противовоздушной обороны SAMP/T, разработанной совместно с Италией. Сведения получены от пяти информированных источников.

Годами официальный Париж выступал против поставок. Однако премьер-министру Италии Джордже Мелони на прошедших 25 июня переговорах удалось убедить президента Эммануэля Макрона изменить позицию. Это произошло накануне открывающегося на нынешней неделе саммита NATO в Турции. Переговоры находятся в начальной стадии.

Система способна сопровождать десятки целей сразу, и перехватывать одновременно несколько целей. Как утверждается, это единственная европейская система ПРО, способная бороться с баллистическими ракетами. Его минусом является отсутствие боевого опыта.

Отметим, что в СМИ также появились публикации о согласии президента США Дональда Трампа на поставки Турции новейших боевых самолетов F-35. Это вызывает значительное беспокойство Греции, Кипра и Израиля, особенно на фоне заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Израиль – проблема для всего мира. "Человечество больше не может нести это бремя", – заявил политик.

Ближний Восток
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