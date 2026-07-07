Reuters: Франция согласилась на поставки Турции новейшей системы ПРО

Как сообщает агентство Reuters, Франция сняла возражения против поставок Турции системы противовоздушной обороны SAMP/T, разработанной совместно с Италией. Сведения получены от пяти информированных источников.

Годами официальный Париж выступал против поставок. Однако премьер-министру Италии Джордже Мелони на прошедших 25 июня переговорах удалось убедить президента Эммануэля Макрона изменить позицию. Это произошло накануне открывающегося на нынешней неделе саммита NATO в Турции. Переговоры находятся в начальной стадии.

Система способна сопровождать десятки целей сразу, и перехватывать одновременно несколько целей. Как утверждается, это единственная европейская система ПРО, способная бороться с баллистическими ракетами. Его минусом является отсутствие боевого опыта.

Отметим, что в СМИ также появились публикации о согласии президента США Дональда Трампа на поставки Турции новейших боевых самолетов F-35. Это вызывает значительное беспокойство Греции, Кипра и Израиля, особенно на фоне заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Израиль – проблема для всего мира. "Человечество больше не может нести это бремя", – заявил политик.