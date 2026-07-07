NYT: Трамп, вероятно, готов вернуть Турцию в программу F-35

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что готов разрешить Анкаре вернуться в программу истребителей F-35. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей администрации США.

Как пишут в NYT Мэгги Хаберман и Джонатан Суон, пока неясно, когда именно Трамп объявит о таком решении. Собеседники издания оговорили, что президент США еще может изменить свое мнение. Среди обсуждаемых вариантов – обмен письмами между Трампом и Эрдоганом по этому вопросу.

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после покупки российских систем ПВО С-400. В США заявляли, что их использование создает угрозу безопасности американских боевых самолетов. Конгресс США принял законодательный запрет на продажу F-35 Турции, пока Анкара сохраняет С-400.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью Fox News призвал Вашингтон отказаться от продажи Турции истребителей F-35. "Режим, зараженный идеологией "Братьев-мусульман" – экстремистского движения, призывающего к смерти Америки, – не должен получить эти самолеты", – заявил он. По словам Нетаниягу, Турция "финансирует ХАМАС", "ни пальцем не пошевелила, чтобы помочь США в войне с Ираном", а ее лидер "открыто призывает к уничтожению Израиля, оккупировал половину Кипра, являющегося членом NATO, и угрожает Греции – другому члену альянса". Продажа F-35, предупредил премьер-министр Израиля, подорвет "баланс сил на Ближнем Востоке, который обеспечивается израильским превосходством в воздухе и американским присутствием в регионе".

Нетаниягу выступил с этим заявлением после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что, по всей видимости, одобрит сделку по продаже F-35. Ранее президент США назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "своим другом" и рассказал, что тот лично попросил его приехать на саммит NATO, который откроется в Анкаре 7 июля.