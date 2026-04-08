Эр-Рияд: иранский удар не остановил работу нефтепровода East-West
время публикации: 08 апреля 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 18:59
Удар иранского БПЛА по одной из насосных станций саудовского нефтепровода East-West, нанесенный уже после объявления прекращения огня, не нанес существенного урона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Эр-Рияде.
Согласно сообщению, нефтепровод, позволяющий выводить нефть из Персидского залива в обход Ормузского пролива, продолжает работать в обычном режиме.