x
08 апреля 2026
|
последняя новость: 05:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

AP: по соглашению Иран и Оман смогут взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

Иран
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 08 апреля 2026 г., 04:23 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 04:26
AP Photo/Altaf Qadri

Агентство Associated Press со ссылкой на регионального чиновника сообщает, что условия двухнедельного прекращения огня позволяют Ирану и Оману взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. По сведениям источника, эти средства могут быть использованы Ираном, в частности, на восстановление после войны.

При этом Reuters уточняет, что речь пока идет прежде всего об иранском предложении в рамках мирного урегулирования: Тегеран добивается права взимать сборы за проход через пролив, причем размер платы может зависеть от типа судна, груза и текущих условий. Агентство отмечает, что Оман пока не подтверждал наличие какого-либо соглашения о совместном взимании таких сборов.

Reuters также подчеркивает, что с точки зрения международного морского права такая схема вызывает серьезные вопросы: транзитный проход через международные проливы обычно не предполагает взимания платы просто за сам проход.

На этом фоне США, страны Залива и представители судоходной отрасли выступают против идеи Тегерана, настаивая на свободе навигации в Ормузском проливе.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
