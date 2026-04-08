AP: по соглашению Иран и Оман смогут взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

Агентство Associated Press со ссылкой на регионального чиновника сообщает, что условия двухнедельного прекращения огня позволяют Ирану и Оману взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. По сведениям источника, эти средства могут быть использованы Ираном, в частности, на восстановление после войны.

При этом Reuters уточняет, что речь пока идет прежде всего об иранском предложении в рамках мирного урегулирования: Тегеран добивается права взимать сборы за проход через пролив, причем размер платы может зависеть от типа судна, груза и текущих условий. Агентство отмечает, что Оман пока не подтверждал наличие какого-либо соглашения о совместном взимании таких сборов.

Reuters также подчеркивает, что с точки зрения международного морского права такая схема вызывает серьезные вопросы: транзитный проход через международные проливы обычно не предполагает взимания платы просто за сам проход.

На этом фоне США, страны Залива и представители судоходной отрасли выступают против идеи Тегерана, настаивая на свободе навигации в Ормузском проливе.