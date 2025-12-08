Налоговое управление впервые опубликовало сравнительный отчет о доходах израильтян

Департамент планирования и экономики Налогового управления впервые опубликовал результаты исследования доходов израильтян, основанного на реальных данных (база данных управления охватывает около 95% доходов).

Исследование показало, что основанные на результатах опросов данные Центрального статистического бюро, до сих пор являвшиеся основным источником информации по этому вопросу, значительно отличаются от реальности.

Так, если в ЦСБ полагали, что доходы десятого (верхнего) дециля от капитала составляли в 2022 году в среднем 5200 шекелей в месяц, данные Налогового управления показали, что в реальности цифра почти в пять раз выше – 24 тысячи шекелей в месяц. Согласно исследованию ЦСБ просто упускает капитальный доход примерно в 100 млрд шекелей в год.

В 2022 году 45% доходов приходились на долю 10% самых обеспеченных израильтян (10-й дециль). Еще 16% - на долю 9-го дециля. На долю остальных 80% населения приходилось 39% доходов. При этом картина практически не изменилась по сравнению с 2014 годом.

При еще более детальном рассмотрении 50% доходов десятого дециля приходятся на 99-й и 100-й центили, то есть на 2% самых обеспеченных израильтян.

82% доходов от капитала приходятся на долю десятого дециля, в том числе 52% - на долю 100-го центиля.

Средний доход домохозяйств 10-го дециля – 68,7 тысяч шекелей в месяц, 9-го – 24,8 тысяч шекелей, 8-го – 17,3 тысячи шекелей, 7-го – 13,1 тысячи шекелей, 6-го – 10,2 тысячи шекелей, 5-го – 7,8 тысяч шекелей, 4-го – 5,6 тысяч шекелей, 3-го – 3 тысячи шекелей, 2-го – 700 шекелей. Здесь следует отметить, что эти данные не учитывают пособий и иных механизмов перераспределения доходов.