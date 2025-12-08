Армия Индии получит 40000 пулеметов "Негев"

Генеральный директор "Израильской оружейной промышленности" (IWI) Шуки Шварц сообщил в интервью индийским СМИ, что его компания завершила все процедуры согласования и тестирования, и в 2026 году начнет поставку армии Индии пулеметов "Негев".

Общий объем подписанного год назад контракта – 40 тысяч стволов, срок исполнения – пять лет.

Следует отметить, что это второй индийский заказ на пулеметы "Негев". В 2021 году IWI уже поставила Индии 16 479 пулеметов "Негев" версии 7.62X51 мм.

По словам Шварца, компания также находится на продвинутых стадиях еще трех тендеров в Индии – на поставку короткоствольного автоматического оружия для боя в застроенной местности, на поставку пистолетов и на поставку компьютеризированной системы прицеливания.