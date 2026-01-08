Шведская компания покупает израильский туристический стартап за $300 млн

Шведская компания туристических технологий Etraveli Group объявила в четверг, 8 января, о приобретении израильского стартапа Wenrix. Стоимость сделки не сообщается, однако оценивается отраслевыми источниками в 300 млн долларов.

Wenrix разработала платформу прогнозирования цен на авиабилеты и автоматизации процессов бронирования, которой пользуются онлайн-турагентства и компании по управлению деловыми поездками.

Компания работает на мировом рынке бронирования авиабилетов, оцениваемом примерно в 300 млрд долларов в год. В 2025 году через ее платформу было продано авиабилетов на сумму более 14 млрд долларов.

Стартап был основан в 2018 году Амиром Блаишем, Тором Лило и Армоном Авраами, выпускниками подразделения 8200, и в настоящее время насчитывает около 80 сотрудников, из которых около 60 – в Израиле.

По условиям сделки Wenrix продолжит работать как независимая компания под нынешним руководством и увеличит штат до примерно 130 сотрудников к концу года с акцентом на расширение исследований и разработок в Тель-Авиве.

За время своего существования компания мобилизовала у инвесторов 23 миллиона долларов.