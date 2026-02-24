Премьер-министр Нетаниягу делегации послов ООН: "Израиль - маленькая, но очень сильная страна"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и посол Израиля в ООН Дани Данон встретились сегодня в министерстве главы правительства в Иерусалиме с делегацией послов ООН.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра предоставила текст выступления Биньямина Нетаниягу на этой встрече:

"Многие думали, что после Холокоста антисемитизм исчезнет. Нет. Это была лишь пауза, короткая передышка. Он вернулся. Единственное, что изменилось, – не то, что они говорят о евреях или о еврейском государстве. Они говорят о нас то же самое. Изменилось только одно: когда нас приходят уничтожить, у нас есть возможность защитить себя. Мы только что вышли из войны на семи фронтах, и эти чудовища из ХАМАСа кричали: "Смерть Израилю, смерть Америке".

Они убивали каждого мужчину, женщину и ребенка, до кого могли дотянуться. Они бы уничтожили нас всех, если бы могли. Но не смогли, потому что мы их остановили. И не только их, а всю ось Ирана, которая их поддерживает: ХАМАС, "Хизбаллу", режим Асада, хуситов, сам Иран и все его милиции – мы оттеснили их.

Вот что изменилось. Израиль сегодня – очень маленькая страна, но очень сильная. Он силен не только благодаря технологиям и науке – хотя и благодаря им тоже, – но прежде всего благодаря духу народа. Мы сильны, потому что понимаем: история не даст нам второго шанса.

Люди способны творить чудеса. Возвратиться из мертвых, ломая все законы истории, ведь восстать из мертвых невозможно. Но мы это сделали. И мы намерены защищать наше будущее и обеспечить здесь регион процветания, безопасности и мира – не только для нас, но и для всех, кто присоединится к нам".