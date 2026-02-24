x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 00:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 00:09
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

БАГАЦ отклонил иск авторемонтных мастерских, требовавших оплаты по прейскуранту вместо рыночной цены

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
Мин.транспорта
Автомобили
время публикации: 24 февраля 2026 г., 22:52 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 22:52
БАГАЦ отклонил иск авторемонтных мастерских, требовавших оплаты по прейскуранту вместо рыночной цены
Photo by David Cohen/Flash90

Судьи Высшего суда справедливости Давид Минц, Гила Кнафи-Штайниц и Яэль Вильнер отклонили петицию Ассоциации авторемонтных мастерских против действий страховых компаний и резко раскритиковали поведение министерства транспорта в вопросе определения стоимости ущерба от ДТП автомобильными оценщиками.

В нынешней рыночной ситуации, уходящей корнями в регулирование Министерства транспорта 2015 года, оценщики обязаны определять размер ущерба от ДТП в соответствии с прейскурантом компаний-импортеров автозапчастей, хотя речь идет о ценах, превышающих реальную рыночную стоимость на сотни процентов.

Страховым компаниям надоело платить по этим завышенным ценам, которые в итоге перекладываются на потребителя, и они решили выплачивая лишь ту сумму, которую считают реальной.

Ассоциация автомастерских полтора года назад обратилась в БАГАЦ с требованием обязать страховые компании осуществлять выплаты по прейскуранту.

"Ситуация, при которой доводы заявителя против регулирования направлены на сохранение изъяна рыночного механизма, от которого представляемые им мастерские выигрывают за счет застрахованных, недопустима", - подчеркивается в решении.

Судьи также раскритиковали министра транспорта Мири Регев, уже год отказывающуюся подписывать новые нормативные акты, призванные урегулировать ситуацию.

Решение суда поддерживает позицию Управления рынка капитала, отмечая, что "простым и прямым решением рыночного сбоя является исправление инструкций для оценщиков таким образом, чтобы оценка ущерба отражала реальную рыночную стоимость запчастей. Это позволит восстановить баланс на рынке страхования".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 апреля 2025

Регев в последний момент отменила уже согласованную реформу рынка автозапчастей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 ноября 2024

Объединение авторемонтных мастерских подало иск в БАГАЦ против правительства