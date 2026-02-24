БАГАЦ отклонил иск авторемонтных мастерских, требовавших оплаты по прейскуранту вместо рыночной цены

Судьи Высшего суда справедливости Давид Минц, Гила Кнафи-Штайниц и Яэль Вильнер отклонили петицию Ассоциации авторемонтных мастерских против действий страховых компаний и резко раскритиковали поведение министерства транспорта в вопросе определения стоимости ущерба от ДТП автомобильными оценщиками.

В нынешней рыночной ситуации, уходящей корнями в регулирование Министерства транспорта 2015 года, оценщики обязаны определять размер ущерба от ДТП в соответствии с прейскурантом компаний-импортеров автозапчастей, хотя речь идет о ценах, превышающих реальную рыночную стоимость на сотни процентов.

Страховым компаниям надоело платить по этим завышенным ценам, которые в итоге перекладываются на потребителя, и они решили выплачивая лишь ту сумму, которую считают реальной.

Ассоциация автомастерских полтора года назад обратилась в БАГАЦ с требованием обязать страховые компании осуществлять выплаты по прейскуранту.

"Ситуация, при которой доводы заявителя против регулирования направлены на сохранение изъяна рыночного механизма, от которого представляемые им мастерские выигрывают за счет застрахованных, недопустима", - подчеркивается в решении.

Судьи также раскритиковали министра транспорта Мири Регев, уже год отказывающуюся подписывать новые нормативные акты, призванные урегулировать ситуацию.

Решение суда поддерживает позицию Управления рынка капитала, отмечая, что "простым и прямым решением рыночного сбоя является исправление инструкций для оценщиков таким образом, чтобы оценка ущерба отражала реальную рыночную стоимость запчастей. Это позволит восстановить баланс на рынке страхования".