Десятки погибших в Мексике, на подавление беспорядков направлены тысячи солдат

Правительство Мексики направило 10000 солдат для борьбы с беспорядками, ставшими ответом на ликвидацию военными Немесио Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо", основателя и главы "Картеля Халиско нового поколения" (CJNG).

По последним данным, количество погибших превысило 70 человек, среди них более 30 членов картеля. Только в штате Халиско убиты 25 бойцов Национальной гвардии Мексики.

23 заключенным удалось совершить побег из тюрьмы города Пуэрто-Вальярто после того, как преступники протаранили ворота тюрьмы, ведутся поиски беглецов. Жизнь в этом курортном городе, популярном среди иностранных туристов, практически парализована.

Представители властей сообщили, что установить местонахождение наркобарона удалось благодаря слежке, установленной за его любовницей. "Эль Менчо" был тяжело ранен и скончался на борту самолета, который вез его в Мехико. В ходе операции были уничтожены шесть его телохранителей.