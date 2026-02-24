В аэропорту "Бен-Гурион" задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству Лиора Гринберга

Пресс-служба полиции сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве 48-летнего Лиора Гринберга, который был застрелен в Холоне в апреле 2023 года. 32-летний мужчина был арестован сразу после приземления самолета в аэропорту "Бен-Гурион".

По информации новостной службы N12, полицией задержан Шон Ксантини, один из братьев-близнецов Ксантини, считающихся одними из самых опасных представителей преступного мира.

Следствием было установлено, что 27 апреля 2023 года, после полуночи двое мужчин в масках подбежали к Лиору Гринбергу, стоявшему на улице, несколько раз выстрелили в него, после чего скрылись с места преступления на скутере. Следователи смогли проследить маршрут скутера в ночь происшествия и с помощью технических средств определили круг подозреваемых, затем в течение нескольких месяцев велось скрытое наблюдение, собирались дополнительные доказательства.

По версии следствия, причиной убийства стал конфликт между преступными группировками Хайя-Ксантини и Мосли.

Лиор Гринберг был известен полиции по своей криминальной деятельности. Ранее он отбывал тюремные сроки за различные преступления. Помимо прочего, ему было предъявлено обвинение в причастности к убийству Бара Коэна в Бат-Яме в 2012 году, но в 2016 году он был оправдан.