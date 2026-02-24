Впервые Израиль поддержал проукраинскую резолюцию ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую вывода российских войск. Главным сюрпризом голосования стала не сама победа Киева на дипломатической арене, а редкое расхождение в позициях Иерусалима и Вашингтона: Израиль проголосовал "за", в то время как США предпочли воздержаться.

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов (107 – "за", 12 – "против", 51 – "воздержался") утвердила 24 февраля предложенный Украиной документ. Резолюция призывает к достижению "справедливого и прочного мира", основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Для Израиля это голосование стало подтверждением обновленного внешнеполитического курса. По указанию министра иностранных дел Гидеона Саара израильская делегация выразила полную поддержку Киеву. Этот шаг закрепил "проукраинский вектор", который Саар активно продвигает с момента вступления в должность.

Отношения между странами заметно потеплели за последний год. В июле прошлого года Саар посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Главным связующим звеном стал "иранский вопрос": стороны договорились о стратегическом диалоге по противодействию иранской угрозе. Киев, в свою очередь, пошел навстречу Иерусалиму, признав КСИР террористической организацией и воздержавшись при голосовании против Израиля в Гааге.

Самым неожиданным моментом стало решение США воздержаться. Американская делегация объяснила это не сменой приоритетов, а особенностями текущей дипломатической стратегии администрации Дональда Трампа.

"Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты прилагают усилия на самом высоком уровне, чтобы сблизить позиции сторон для заключения мирного соглашения", – говорится в официальном заявлении США.

Вашингтон опасается, что жесткие формулировки резолюции ООН могут "отвлечь внимание от продолжающихся переговоров" и помешать деликатной дипломатической работе. Американские дипломаты подчеркнули, что достижение мира потребует "жертв и компромиссов", и призвали мировое сообщество снизить накал риторики. По мнению Белого дома, стороны сейчас "ближе к соглашению, чем когда-либо с начала войны".