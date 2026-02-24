x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 22:44
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Впервые Израиль поддержал проукраинскую резолюцию ООН

Украина
Израиль
США
Гидеон Саар
ООН
время публикации: 24 февраля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 21:55
Впервые Израиль поддержал проукраинскую резолюцию ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую вывода российских войск. Главным сюрпризом голосования стала не сама победа Киева на дипломатической арене, а редкое расхождение в позициях Иерусалима и Вашингтона: Израиль проголосовал "за", в то время как США предпочли воздержаться.

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов (107 – "за", 12 – "против", 51 – "воздержался") утвердила 24 февраля предложенный Украиной документ. Резолюция призывает к достижению "справедливого и прочного мира", основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Для Израиля это голосование стало подтверждением обновленного внешнеполитического курса. По указанию министра иностранных дел Гидеона Саара израильская делегация выразила полную поддержку Киеву. Этот шаг закрепил "проукраинский вектор", который Саар активно продвигает с момента вступления в должность.

Отношения между странами заметно потеплели за последний год. В июле прошлого года Саар посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Главным связующим звеном стал "иранский вопрос": стороны договорились о стратегическом диалоге по противодействию иранской угрозе. Киев, в свою очередь, пошел навстречу Иерусалиму, признав КСИР террористической организацией и воздержавшись при голосовании против Израиля в Гааге.

Самым неожиданным моментом стало решение США воздержаться. Американская делегация объяснила это не сменой приоритетов, а особенностями текущей дипломатической стратегии администрации Дональда Трампа.

"Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты прилагают усилия на самом высоком уровне, чтобы сблизить позиции сторон для заключения мирного соглашения", – говорится в официальном заявлении США.

Вашингтон опасается, что жесткие формулировки резолюции ООН могут "отвлечь внимание от продолжающихся переговоров" и помешать деликатной дипломатической работе. Американские дипломаты подчеркнули, что достижение мира потребует "жертв и компромиссов", и призвали мировое сообщество снизить накал риторики. По мнению Белого дома, стороны сейчас "ближе к соглашению, чем когда-либо с начала войны".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2026

В Тель-Авиве прошел митинг, посвященный четвертой годовщине начала войны в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 24 февраля 2026

"Господин Никто против Путина": урок мужества из уральской глубинки, номинированный на "Оскар"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2026

Обращение Зеленского к украинскому народу: "Сегодня четыре года, как Путин берет Киев за три дня"