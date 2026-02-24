Трое пострадавших в результате пожара в больнице "Ланиадо" в Нетании
время публикации: 24 февраля 2026 г., 22:30 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 22:45
В терапевтическом отделении больницы "Ланиадо" в Нетании произошло возгорание, в результате которого один человек получил тяжелые травмы, еще двое пострадали легко.
Все пациенты и медперсонал эвакуированы из отделения.
Пожарные продолжают бороться с огнем и пытаются не допустить его распространения на другие отделения.
По предварительным данным, причиной пожара стало курение в одной из палат.
