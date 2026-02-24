Трое пострадавших в результате пожара в больнице "Ланиадо" в Нетании

В терапевтическом отделении больницы "Ланиадо" в Нетании произошло возгорание, в результате которого один человек получил тяжелые травмы, еще двое пострадали легко.

Все пациенты и медперсонал эвакуированы из отделения.

Пожарные продолжают бороться с огнем и пытаются не допустить его распространения на другие отделения.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в одной из палат.