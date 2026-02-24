x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 22:44
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое пострадавших в результате пожара в больнице "Ланиадо" в Нетании

Пожары
время публикации: 24 февраля 2026 г., 22:30 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 22:45
Трое пострадавших в результате пожара в больнице "Ланиадо" в Нетании
Flash90

В терапевтическом отделении больницы "Ланиадо" в Нетании произошло возгорание, в результате которого один человек получил тяжелые травмы, еще двое пострадали легко.

Все пациенты и медперсонал эвакуированы из отделения.

Пожарные продолжают бороться с огнем и пытаются не допустить его распространения на другие отделения.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в одной из палат.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2026

Пожар в Араде, двое пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2026

Пожар в Тель-Авиве, один из пострадавших в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2026

13-летний подросток во время поездки в автобусе поджег волосы пассажирки