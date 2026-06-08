x
08 июня 2026
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 12:45
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильский "единорог" Hailo увольняет 50% штата

Рынок труда
время публикации: 08 июня 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 11:38
Израильский "единорог" Hailo увольняет 50% штата
Wikipedia.org. Фото: SparkFun Electronics

Израильский стартап-"единорог" Hailo, занимающийся разработкой чипов для ИИ-сегмента, объявил о сокращении 50% штата и увольнении 110 работников.

Сокращение проводится в рамках оптимизации и оценки стратегических вариантов привлечения капитала. В компании отметили, что рассматриваются различные возможности, включая внешние инвестиции или продажу.

В последние месяцы компания провела реорганизацию с целью сосредоточиться на направлении Physical AI – робототехнике, дронах и умных камерах. Параллельно Hailo расширила глобальную сеть партнеров и дистрибьюторов, что должно позволить сократить часть функций поддержки, прежде выполнявшихся израильскими сотрудниками.

Компания заверила, что продолжит поставки чипов и поддержку клиентов в ходе реструктуризации и после нее, а также "сделает все возможное для поддержки увольняемых сотрудников".

«

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook