Израильский "единорог" Hailo увольняет 50% штата

Израильский стартап-"единорог" Hailo, занимающийся разработкой чипов для ИИ-сегмента, объявил о сокращении 50% штата и увольнении 110 работников.

Сокращение проводится в рамках оптимизации и оценки стратегических вариантов привлечения капитала. В компании отметили, что рассматриваются различные возможности, включая внешние инвестиции или продажу.

В последние месяцы компания провела реорганизацию с целью сосредоточиться на направлении Physical AI – робототехнике, дронах и умных камерах. Параллельно Hailo расширила глобальную сеть партнеров и дистрибьюторов, что должно позволить сократить часть функций поддержки, прежде выполнявшихся израильскими сотрудниками.

Компания заверила, что продолжит поставки чипов и поддержку клиентов в ходе реструктуризации и после нее, а также "сделает все возможное для поддержки увольняемых сотрудников".

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