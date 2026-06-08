Отмена налогового зачета за пожертвования йешивам уклонистов принесет в госказну 400 млн шекелей

В ближайшее время Налоговое управление объявит дату вступления в силу санкции, отменяющей налоговый учет для пожертвований в пользу йешив, в которых учатся уклонисты от срочной службы.

Санкция была согласована юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой с директором управления Шаем Аароновичем на основании решения Высшего суда справедливости.

По закону, физическое лицо, жертвующее в пользу некоммерческой организации, получает налоговый вычет в размере 35% от суммы пожертвования, компания – 23%. По данным организации "Свободный Израиль", 805 ультраортодоксальных йешив получают пожертвования из Израиля на общую сумму 1,69 млрд шекелей.

По оценке организации, введение санкции, отменяющей налоговую льготу для жертвователей йешивам уклонистов, принесет в государственную казну около 400 миллионов шекелей, сообщает "Калькалист".