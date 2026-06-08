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Экономика

"Химикалим ле-Исраэль" по решению суда заплатила государству 330 млн шекелей за воду

Верховный суд/БАГАЦ
Инфраструктура
время публикации: 08 июня 2026 г., 20:30 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 20:33
"Химикалим ле-Исраэль" по решению суда заплатила государству 330 млн шекелей за воду
Менахем Ледерман. Flash90

Компания ICL (бывшая "Химикалим ле-Исраэль"), владеющая заводами Мертвого моря, перечислила государственной водной компании "Мекорот" 330 млн шекелей в соответствии с постановлением Верховного суда.

ICL добывала воду для своих нужд на территории своей концессии в районе Мертвого моря, не платя за нее государству. В 2017 году был изменен закон о водном хозяйстве, обязавший всех, кто добывает воду в Израиле, платить сбор.

Корпорация, при поддержке министерства юстиции, утверждала, что закон о концессиях освобождает ее от платы за воду, однако в разбирательстве, дошедшем до Верховного суда, судьи в итоге поддержали позицию организаций "Лобби 99" и "Адам Тева ве-Дин" и компании "Мекорот".

Платеж ICL составил 3,5% всех водных сборов в Израиле, однако следует подчеркнуть, что управление водного хозяйства уже учло этот платеж в своих расчетах, чтобы избежать резкого повышения тарифов на воду в начале 2026 года.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 мая 2023

БАГАЦ потребовал от государства обосновать освобождение "Химикалим ле-Исраэль" от платы за воду