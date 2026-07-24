Время зажигания субботних свечей 24 июля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:01, 20:21

Тель-Авив – 19:25, 20:24

Хайфа – 19:14, 20:25

Беэр-Шева – 19:23, 20:21

Эйлат – 19:19, 20:16

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваэтханан":

Глава "Ваэтханан" представляет собой продолжение обращения Моше к народу Израиля перед входом в Эрец-Исраэль. Глава начинается с мольбы Моше к Богу о разрешении войти в Святую Землю вместе с народом Израиля. Однако Всевышний отклоняет его просьбу, повелевая лишь подняться на вершину горы и посмотреть на Ханаан издали, а руководство передать Йегошуа Бин-Нуну.

Моше обращается к евреям с призывом неукоснительно соблюдать законы и заповеди, ничего не добавляя к ним и не убавляя. Он напоминает народу о великом откровении у горы Синай, где они слышали голос Бога из огня, но не видели никакого материального образа. В связи с этим он строго предостерегает от любых форм идолопоклонства и создания изваяний.

Затем Моше повторно зачитывает Десять Заповедей. Он напоминает, как народ, испугавшись величия Всевышнего и объятой огнем горы, попросил самого Моше стать посредником между ними и Богом, чтобы слушать и передавать повеления дальше.

В завершение главы Моше дает инструкции по вступлению в Землю Обетованную. Он предостерегает от слияния с семью языческими народами Ханаана, запрещает вступать с ними в брак и повелевает уничтожать их жертвенники. Моше напоминает израильтянам, что Бог избрал их не за численность или могущество, а из любви и верности клятве, данной праотцам.