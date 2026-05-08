"Шахтер" проиграл и вылетел. Результаты полуфиналов Лиги конференций
время публикации: 08 мая 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 08:21
В финале Лиги конференций сыграют "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано".
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Шахтер (Донецк, Украина) 2:1 (первый матч 3:1)
"Орлы" впервые вышли в финал еврокубка.
Страсбур (Франция) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 0:1 (0:1)
"Райо" впервые вышел в финал еврокубка.
Победный гол забил Алемао на 42-й минуте.
