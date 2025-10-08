x
08 октября 2025
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 21:25
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ротшильды продают свою долю в медиахолдинге The Economist исходя из оценки в $1 млрд

СМИ
время публикации: 08 октября 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 20:46
Ротшильды продают свою долю в медиахолдинге The Economist исходя из оценки в $1 млрд
AP Kin Cheung

Линн Форестер де Ротшильд, представительница британской ветви известной банковской семьи, заинтересована в продаже всей доли своей семьи в медиахолдинге The Economist, издающем одноименный журнал.

Ротшильды владеют 26,7% акций основанного в 1843 году журнала, включая 20% акций с правом голоса. Среди других крупных акционеров издания – семья итальянских промышленников Аньелли (43,4% акций).

Как сообщает Reuters, ожидаемая сумма сделки будет отражать стоимость The Economist в районе 1 миллиарда долларов.

Консультанты семьи Ротшильдов начали переговоры с потенциальными покупателями в США и Великобритании. Возглавляет процесс инвестиционный банк Lazard.

Группа The Economist включает помимо журнала также веб-сайт, приложение и подкасты, а также подразделение Economist Intelligence, предоставляющее исследовательские отчеты по макроэкономическим и геополитическим вопросам, и отдел Economist Impact, организующий мероприятия и политические исследования.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 апреля 2024

Бывший дворец Ротшильдов под Парижем выставлен на продажу за 425 млн евро
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 января 2020

Ротшильды подали в суд на власти Вены: крупнейшая в истории тяжба о реституции