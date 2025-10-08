Ротшильды продают свою долю в медиахолдинге The Economist исходя из оценки в $1 млрд

Линн Форестер де Ротшильд, представительница британской ветви известной банковской семьи, заинтересована в продаже всей доли своей семьи в медиахолдинге The Economist, издающем одноименный журнал.

Ротшильды владеют 26,7% акций основанного в 1843 году журнала, включая 20% акций с правом голоса. Среди других крупных акционеров издания – семья итальянских промышленников Аньелли (43,4% акций).

Как сообщает Reuters, ожидаемая сумма сделки будет отражать стоимость The Economist в районе 1 миллиарда долларов.

Консультанты семьи Ротшильдов начали переговоры с потенциальными покупателями в США и Великобритании. Возглавляет процесс инвестиционный банк Lazard.

Группа The Economist включает помимо журнала также веб-сайт, приложение и подкасты, а также подразделение Economist Intelligence, предоставляющее исследовательские отчеты по макроэкономическим и геополитическим вопросам, и отдел Economist Impact, организующий мероприятия и политические исследования.