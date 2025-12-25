Гендерно-сегрегированное молодежное движение признано лидером в сфере равенства женщин

Министерство экономики и промышленности Израиля присвоило религиозному молодежному движению "Ариэль", почетный знак "Равная занятость". Награждение состоялось на торжественной церемонии в среду с участием руководства министерства. В отличие от аналогичного религиозно-сионистского движения "Бней-Акива", в "Ариэле" мероприятия для юношей и девушек проходят раздельно.

Представители руководства "Ариэля" подчеркнули: "Это подтверждение того, что движение, базирующееся на ценностях Торы, способно реализовывать их и внутри организации, и на рабочем месте. Мы гордимся культурой, в которой женщины являются ведущей и влиятельной силой, и намерены продолжать создавать условия для роста и успеха каждой сотрудницы".

Движение "Ариэль" было отобрано из 17 организаций – лидеров по показателям равенства в сфере занятости. Изначально в отборе участвовали 350 ведущих израильских организаций. Экспертная комиссия отметила, что в рамках широкой общеизраильской сети "Ариэль" демонстрирует устойчивую модель продвижения женщин и формирует гибкую, поддерживающую рабочую среду.

В решении комиссии подчеркивается, что движение обеспечивает равные возможности, внедряя персонализированные форматы занятости: гибкий график, адаптированный для матерей, а также возможность удаленной работы при необходимости. Отдельно отмечены системные инвестиции в обучение сотрудниц и создание защищенной, поддерживающей и вдохновляющей рабочей атмосферы.