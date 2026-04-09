09 апреля 2026
последняя новость: 21:20
Экономика

NewMed договорилась о продаже Египту всего газа из кирпско-израильского месторождения "Афродита"

время публикации: 09 апреля 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 20:16
NewMed договорилась о продаже Египту всего газа из кирпско-израильского месторождения "Афродита"
Flash90. Фото: М.Селлем / POOL

Израильская газодобывающая компания NewMed сообщила о заключении меморандума на поставку Египту всех запасов газа из месторождения "Афродита"/"Ишай".

NewMed владеет 30% прав на месторождение, остальные 70% принадлежат поровну глобальным нефтегазовым гигантам Chevron и Shell. Месторождение на 90% находится в эксклюзивных экономических водах Кипра ("Афродита") и приблизительно на 10% - в израильских водах ("Ишай").

Разработка месторождения, обнаруженного более десяти лет назад, до сих пор не начата из-за неспособности Израиля и Кипра договориться о формате распределения прав, и подписание меморандума является инструментом давления на оба правительства.

По условиям меморандума, срок действия соглашения составляет 15 лет или до завершения коммерческой добычи на месторождении - в зависимости от того, что наступит раньше. Общий запас газа – 100 миллиардов кубометров, что больше чем в израильских "Карише" и "Танине", но меньше, чем в "Тамар" или "Левиатане".

Соглашение будет реализовываться по механизму "бери или плати", то есть поставки будут фиксированными, и Египет будет обязан платить даже в периоды, когда ему не потребуется весь законтрактованный объем газа. Цена будет привязана к стоимости барреля нефти марки Brent.

Экономика
