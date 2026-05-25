Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Бухгалтер певицы Корин Алаль вернет ее наследникам миллион шекелей

Судебные решения
Мошенничество
время публикации: 25 мая 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 12:36
Tomer Neuberg/Flash90

Судья мирового суда Хайфы Рамзи Хадид поставил точку в семилетней судебной тяжбе, которую певица Корин Алаль и ее партнерша Руди вели против бухгалтера Эйтана Брауна.

Согласно решению, вынесенному через полтора года после смерти певицы, Браун, исполнявший обязанности бухгалтера обеих женщин, "надел фальшивую маску искреннего друга, почти члена семьи и профессионала, и таким образом завоевал доверие покойной Корин Алаль и её партнёрши Рути, установив контроль над их финансами".

"Ответчик обманывал, вводил в заблуждение, притеснял, мошенничал и клал в карман сотни тысяч шекелей", – говорится в судебном решении.

Суд фактически удовлетворил иск в полном объеме, обязав Брауна выплатить 815594 шекеля с индексацией, так что итоговая сумма выплат составит 1103131 шекель.

В части компенсации морального ущерба судья особо отметил, что Корин Алаль тяжело болела в ходе процесса и скончалась, так и не дождавшись его завершения.

