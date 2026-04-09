09 апреля 2026
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Китайская Lenovo купила израильский стартап Infinidat

Экзит
Хайтек
Китай
время публикации: 09 апреля 2026 г., 21:22 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 21:25
Китайская Lenovo купила израильский стартап Infinidat за полмиллиарда долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Китайский технологический гигант Lenovo объявил вечером в четверг, 9 апреля, о завершении приобретения израильской стартап-компании Infinidat, специализирующейся на решениях для хранения данных. Сумма сделки не раскрывается.

Это первая покупка Lenovo в Израиле и первое приобретение израильского стартапа крупной китайской корпорацией за последние годы.

Infinidat будет работать как бизнес-подразделение в составе Infrastructure Solutions Group Lenovo.

Компания Infinidat основана в 2011 году Моше Янаем, занимавшим пост генерального директора до 2020 года и недавно объявленным банкротом. В компании работают около 500 сотрудников, в том числе 300 в Израиле. Все сотрудники сохранят свои должности, а Lenovo намерена существенно расширить израильский центр.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
