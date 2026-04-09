Китайская Lenovo купила израильский стартап Infinidat

Китайский технологический гигант Lenovo объявил вечером в четверг, 9 апреля, о завершении приобретения израильской стартап-компании Infinidat, специализирующейся на решениях для хранения данных. Сумма сделки не раскрывается.

Это первая покупка Lenovo в Израиле и первое приобретение израильского стартапа крупной китайской корпорацией за последние годы.

Infinidat будет работать как бизнес-подразделение в составе Infrastructure Solutions Group Lenovo.

Компания Infinidat основана в 2011 году Моше Янаем, занимавшим пост генерального директора до 2020 года и недавно объявленным банкротом. В компании работают около 500 сотрудников, в том числе 300 в Израиле. Все сотрудники сохранят свои должности, а Lenovo намерена существенно расширить израильский центр.