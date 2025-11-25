Квартировладелица, задержавшая проект городской реновации, заплатит 57 тысяч шекелей

Инспектор по регистрации недвижимости Меир Порат признал недобросовестными действия владелицы квартиры в здании в Раанане, в котором должен быть реализован проект "Расселение-Застройка".

Женщина купила квартиру уже после того, как в доме началось утверждение проекта, у пары, находившейся в процессе бракоразводного процесса. Предыдущая владелица квартиры подписала договор с застройщиком, но ее муж не мог подписать договор, поскольку находился в процессе признания банкротом.

После покупки квартиры она, в нарушение условий договора о покупке, отказалась подписывать договор с Застройщиком, утверждая, что отсутствие подписи мужа предыдущей владелицы под договором освобождает ее от этого обязательства. Кроме того, она требовала дополнительные преференции в качестве условия для подписания договора с Застройщиком по сравнению с другими квартировладельцами.

В итоге ее позиция была признана неправомерной и регистратор недвижимости обязал ее подписать договор с застройщиком и выплатить 57,3 тысячи шекелей судебных издержек.