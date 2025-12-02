x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Экономика

Утвержден план городской реновации для Петах-Тиквы

Недвижимость
Петах-Тиква
время публикации: 02 декабря 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 10:02
Chen Leopold/Flash 90

Окружная комиссия по проектированию и строительству Центрального округа утвердила к вступлению в силу план городской реновации в Петах-Тикве.

План, продвигаемый Управлением городской реновации и муниципалитетом Петах-Тиквы, охватывает около 2,500 старых зданий с примерно 35 тысячами квартир, и предусматривает как проекты укрепления зданий от землетрясения, так и снос старых зданий и строительство на их месте новых в формате "Расселение-Застройка".

Полный потенциал плана при условии обновления всех зданий по максимальному сценарию составляет около 11 тысяч новых квартир в дополнение к обновляемым существующим.

План устанавливает смешанное использование на главных улицах города с активными фасадами зданий, включающими коммерческие или общественные площади.

В плане сделан акцент на развитие общественных и образовательных объектов, транспортной инфраструктуры, расширение дорог, торговли и зеленых зон. Предпочтение будет отдаваться проектам "Расселение-Застройка".

Экономика
