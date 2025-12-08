x
1 января в Израиле подорожает электричество

время публикации: 08 декабря 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 22:57
1 января в Израиле подорожает электричество
Пленум Управления электроэнергетики утвердил новую тарифную сетку, которая приведет к росту цен на электричество в Израиле на 1,5% с января 2026 года.

По оценке управления, средний счет домохозяйства на электричество вырастет на 5,9 шекеля в месяц.

Одновременно было утвержден запуск нового тарифного механизма, который привяжет цену электричества к постоянным экономическим индексам и заменит ежегодное обновление, основанное на прогнозах.

Теперь тариф будет индексироваться автоматически обновление каждые полгода на основании рыночных данных – курсе доллара, индексе потребительских цен и утвержденных расходах на развитие сети.

