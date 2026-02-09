x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 07:58
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы

Олимпиада 2026
время публикации: 09 февраля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 07:44
Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы
AP Photo/Luca Bruno

После двух дней соревнований в медальном зачете олимпиады лидирует сборная Норвегии.

Норвежцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и две бронзовые медали.

Американцы вчера завоевали две золотые медали и поднялись на второе место (2 + 0 + 0).

Наибольшее количество медалей завоевали итальянцы, занимающие третье место (1 + 2 + 6).

Всего медали завоевали представители 13 сборных.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Олимпиада. Фигурное катание. В командном первенстве победили американцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Олимпиада. Санный спорт. Золотую медаль завоевал немец
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Конькобежный спорт. Норвежец побил олимпийский рекорд и стал чемпионом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Олимпиада. Биатлон. В эстафете победили французы