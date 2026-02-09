Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы
время публикации: 09 февраля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 07:44
После двух дней соревнований в медальном зачете олимпиады лидирует сборная Норвегии.
Норвежцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и две бронзовые медали.
Американцы вчера завоевали две золотые медали и поднялись на второе место (2 + 0 + 0).
Наибольшее количество медалей завоевали итальянцы, занимающие третье место (1 + 2 + 6).
Всего медали завоевали представители 13 сборных.
Ссылки по теме