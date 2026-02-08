x
08 февраля 2026
08 февраля 2026
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Экономика

Авиакомпании "Эль-Аль" грозит штраф в 121 млн шекелей за завышение цен во время войны

Авиация
время публикации: 08 февраля 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 17:46
Moshe Shai/Flash90

В воскресенье, 8 февраля, Антимонопольное управление уведомило авиакомпанию "Эль-Аль", что на нее может быть наложен административный штраф в максимальном размере, предусмотренном законом, за завышенные цены на билеты.

По данным регулятора, компания "Эль-Аль" в период с 7 октября 2023 года до конца мая 2024 года, после того, как зарубежные авиакомпании отменили полеты в Израиль, фактически являлась монополистом на рынке авиаперевозок, что использовала для необоснованного поднятия цен.

В рамках проверки, проводившейся с января 2024 года, было проведено сравнение актуальных цен с ценами, действовавшими до 7 октября 2023 года. Управление пришло к выводу, что на основных направлениях цены были повышены на 16%, а на рейсах с загрузкой ниже 85% в экономклассе – на 25%.

Издание "Калькалист" указывает, что авиакомпания "Эль-Аль" "категорически не согласна" с выводами антимонопольного управления и считает, что действовала законно. Компания намерена представить свою позицию на слушаниях, которые должны предшествовать принятию решения о наложении штрафа.

Экономика
