Власти КНР велели банкам сократить долю гособлигаций США в своих портфелях

Китайские власти предупредили банки, что им стоит объем принадлежащих им государственным облигациям США. Согласно Bloomberg, рекомендация обоснована тем, что уровень риска американских облигаций стал слишком велик.

Будучи экономическим соперником номер один США, Китай рассматривали хранение облигаций государственного казначейства США как своего рода потенциальное оружие в борьбе за глобальное доминирование.

Однако в последнее десятилетие объем американских облигаций в Китае сократился с 1,3 триллиона долларов до 700 миллиардов долларов. При этом общий объем американских облигаций за это время вырос. В результате с 26% всего американского долга, который Китай держал в 2010 году, его держание сократилось до 7,2% в 2025 году.