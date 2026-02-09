В секторе Газы готовятся к прибытию тысяч военнослужащих из Индонезии

Телеканал "Кан-11" передал, что в секторе Газы ведется подготовка к прибытию индонезийских военных, которые войдут в международные стабилизационные силы.

В сообщении отмечалось, что точная дата прибытия первого иностранного контингента еще не определена.

Предполагается, что индонезийские военные будут размещены в южной части сектора Газы, между Рафиахом и Хан-Юнисом. Источники телеканала отметили, что территория к их прибытию готова, на возведение жилых зданий для размещения военных потребуется несколько недель.

По оценкам, Индонезия направит в сектор Газы несколько тысяч военных.

Ранее агентство Reuters сообщало, что военные, входящие в международный контингент, не будут воевать с ХАМАСом. В частности, что индонезийские военные будут выполнять задачи, связанные со здравоохранением и строительством в секторе.