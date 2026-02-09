x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 21:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 21:35
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В секторе Газы готовятся к прибытию тысяч военнослужащих из Индонезии

Газа
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 21:23
В секторе Газы ведется подготовка к прибытию тысяч военнослужащих из Индонезии
AP Photo/Jehad Alshrafi
Индонезийские военные
AP Photo/Achmad Ibrahim

Телеканал "Кан-11" передал, что в секторе Газы ведется подготовка к прибытию индонезийских военных, которые войдут в международные стабилизационные силы.

В сообщении отмечалось, что точная дата прибытия первого иностранного контингента еще не определена.

Предполагается, что индонезийские военные будут размещены в южной части сектора Газы, между Рафиахом и Хан-Юнисом. Источники телеканала отметили, что территория к их прибытию готова, на возведение жилых зданий для размещения военных потребуется несколько недель.

По оценкам, Индонезия направит в сектор Газы несколько тысяч военных.

Ранее агентство Reuters сообщало, что военные, входящие в международный контингент, не будут воевать с ХАМАСом. В частности, что индонезийские военные будут выполнять задачи, связанные со здравоохранением и строительством в секторе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 декабря 2025

Международные стабилизационные силы могут быть размещены в секторе Газы уже в январе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 декабря 2025

Египет отклонил предложения Израиля, встреча Зини с коллегой не принесла результатов