09 февраля 2026
09 февраля 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа, есть погибшие

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:11
AP Photo/Leo Correa

Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому строению на западе города Газа, за пределами территории, контролируемой израильскими военными.

Утверждается, что в результате удара погибли три человека (судя по фотографиям погибших в социальных сетях, это взрослые мужчины), еще несколько человек получили ранения.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию четырех террористов, вышедших из туннеля в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что террористы открыли огонь по бойцам 7-й бригады, которые ответили огнем на поражение и ликвидировали четырех террористов.

Израиль
