Конькобежный спорт. Голландки завоевали золото и серебро и установили два олимпийских рекорда
время публикации: 09 февраля 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 19:48
Чемпионкой и олимпийской рекордсменкой на дистанции 1000 метров стала Ютта Леердам (Нидерланды).
Ее время 1 минута 12.31 секунды.
Серебряную медаль завоевала голландка Фемке Кок, которая несколькими минутами ранее побила олимпийский рекорд, но уступила чемпионке 28 сотых секунды.
Бронзовую медаль завоевала японка Михо Такаги.
Надежда Морозова (Казахстан) заняла 14-е место.
Ссылки по теме