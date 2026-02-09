x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 20:24
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Конькобежный спорт. Голландки завоевали золото и серебро и установили два олимпийских рекорда

Олимпиада 2026
Конькобежный спорт
Спорт/важное
время публикации: 09 февраля 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 19:48
Конькобежный спорт. Голландки завоевали золото и серебро и установили два олимпийских рекорда
AP Photo/Luca Bruno

Чемпионкой и олимпийской рекордсменкой на дистанции 1000 метров стала Ютта Леердам (Нидерланды).

Ее время 1 минута 12.31 секунды.

Серебряную медаль завоевала голландка Фемке Кок, которая несколькими минутами ранее побила олимпийский рекорд, но уступила чемпионке 28 сотых секунды.

Бронзовую медаль завоевала японка Михо Такаги.

Надежда Морозова (Казахстан) заняла 14-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Конькобежный спорт. Норвежец побил олимпийский рекорд и стал чемпионом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Конькобежный спорт. Франческа Лоллобриджида стала олимпийской чемпионкой и рекордсменкой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Конькобежный спорт. Франческая Лоллобриджида в день рождения установила олимпийский рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Олимпиада. Конькобежный спорт. Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований