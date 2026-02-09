Фирма семьи Ронена Бара планирует выход на биржу с оценкой 2 млрд шекелей

Производитель специальных ингредиентов для пищевой промышленности "Продалим", принадлежащий семье Березовски-Барак, планирует провести размещение своих акций на фондовой бирже.

Компания была основана в 1987 году доктором Ноахом Березовски. Сейчас он занимает должность председателя совета директоров и владеет 28,5% акций. Генеральным директором компании является его сын Цахи Барак (27,1% акций). Еще 6,9% акций принадлежат его дочери Реут Березовски-Гутман. Гораздо более известен второй сын Березовски – экс-глава ШАБАКа Ронен Бар, который не является ее акционером. Оставшиеся акции компании принадлежат холдингу "Хевра ле-Исраэль" Идана Офера и страховой компании "Харэль".

Компания специализируется на трех сферах деятельности: решения для фруктовых соков, концентратов и сопутствующих продуктов; разработка натуральных ингредиентов с добавленной стоимостью для пищевой промышленности; решения для удаления алкоголя с сохранением оригинальных свойств продукта.

Размещение акций планируется провести исходя из первоначальной оценки в 725 миллионов долларов (около 2 миллиардов шекелей).