Палестинские нелегалы с поддельными удостоверениями личности работали в школе в центре Израиля
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 20:51
В одной из школ Яффо были задержаны палестинские нелегалы (мужчина и женщина), устроившиеся на работу по поддельным израильским удостоверениям личности.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что о подозрительных работниках в полицию сообщил один из охранников. Патрульные, приехавшие в школу, задержали 21-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. У них были обнаружены поддельные израильские документы.
Следствие подозревает, что поддельными документами нелегалов обеспечил их работодатель, он также задержан.
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 февраля 2026