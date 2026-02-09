Палестинские нелегалы с поддельными удостоверениями личности работали в школе в центре Израиля

В одной из школ Яффо были задержаны палестинские нелегалы (мужчина и женщина), устроившиеся на работу по поддельным израильским удостоверениям личности.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что о подозрительных работниках в полицию сообщил один из охранников. Патрульные, приехавшие в школу, задержали 21-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. У них были обнаружены поддельные израильские документы.

Следствие подозревает, что поддельными документами нелегалов обеспечил их работодатель, он также задержан.