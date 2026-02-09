x
09 февраля 2026
Израиль

Скончался от травм пассажир мотоциклиста, попавшего в ДТП на 869-й трассе

ДТП
время публикации: 09 февраля 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 19:48
Скончался от травм пассажир мотоциклиста, попавшего в ДТП на 869-й трассе
Пресс-служба полиции Израиля

В больнице констатирована смерть второго пострадавшего в результате ДТП на 869-й трассе. Таким образом, в результате столкновения с автомобилем марки Tesla погибли мотоциклист и его пассажир.

Водительница машины (примерно 40 лет) получила легкие травмы и доставлена в больницу "Зив" в Цфате.

Пресс-служба полиции сообщила, что личности погибших пока не установлены. На месте аварии находятся сотрудники дорожной полиции. Трасса перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях.

Израиль
