Скончался от травм пассажир мотоциклиста, попавшего в ДТП на 869-й трассе

В больнице констатирована смерть второго пострадавшего в результате ДТП на 869-й трассе. Таким образом, в результате столкновения с автомобилем марки Tesla погибли мотоциклист и его пассажир.

Водительница машины (примерно 40 лет) получила легкие травмы и доставлена в больницу "Зив" в Цфате.

Пресс-служба полиции сообщила, что личности погибших пока не установлены. На месте аварии находятся сотрудники дорожной полиции. Трасса перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях.