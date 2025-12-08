Объявлен победитель тендера на создание механизма сбора платы за проезд в часы-пик в Гуш-Дане

Холдинг "Электра" объявлен победителем тендера на разработку, создание и эксплуатацию системы взимания платы за проезд в часы-пик в Гуш-Дане.

Проект призван стимулировать переход на общественный транспорт и сократить транспортные заторы на въезде в Гуш-Дан и на выездах из него.

Согласно плану, плата за въезд будет распространяться на три кольца – внешнее, среднее и внутреннее, – охватывающие основные центры занятости в Гуш-Дане.

"Электра" установит около 220 платных шлагбаумов примерно на 140 точках взимания платы вдоль основных магистралей, наряду с системами распознавания автомобилей, центрами управления, системами связи, сбора платежей и обслуживания клиентов.

Срок действия концессии – 20 лет. Холдинг получит 400 миллионов шекелей государственной дотации на строительство системы и 850 миллионов шекелей на весь период эксплуатации.

Подрядчиком, отвечающим за систему сбора платежей, будет выступать американская компания TransCore LP, в резюме которой проект платы за въезд на Манхэттене в Нью-Йорке.

Согласно утвержденному законодательству, поступления от сбора за проезд, оцениваемые в 1,3 миллиарда шекелей, будут направляться на финансирование проектов общественного транспорта, и в первую очередь – метро в Гуш-Дане.