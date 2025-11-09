x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 13:47
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Правительство Израиля одобрило пакет на 3,25 млрд шекелей для военнослужащих

время публикации: 09 ноября 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 12:34
Правительство Израиля одобрило пакет на 3,25 млрд шекелей для военнослужащих
Noam Revkin Fenton/FLASH90

В воскресенье, 9 ноября, кабинет министров Израиля утвердил инициированный минобороны и минфином пакет мер на 2025-2029 годы для усиления социально-экономической поддержки военнослужащих срочной и сверхсрочной службы.

В одобренный пакет входят:

- новые гранты и стимулы для кадровых военных;

- расширение фонда помощи (финансовой и психологической) для служащих и их семей;

- персональный "цифровой кошелек" на оплату сборов, услуги соцподдержки и досуг;

- через Земельное управление – льготы и решения по жилью для кадровых и бойцовского состава;

- разовый грант на высшее образование для участников "Войны возрождения", потерявших право на программу "Мамадим ле-Лимудим";

- академические послабления тем, кто прервал учебу из-за службы;

- приоритет в получении госуслуг для бойцов в периоды чрезвычайной ситуации;

- контролируемая передача данных муниципалитетам для адресной помощи;

- государственная фиксация стажа службы при участии в конкурсах на госдолжности;

- учреждение государственного дня в честь всех военнослужащих ЦАХАЛа.

Пакет подготовлен совместно минфином, минобороны и ЦАХАЛом при поддержке премьер-министра.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook