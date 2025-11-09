Правительство Израиля одобрило пакет на 3,25 млрд шекелей для военнослужащих
В воскресенье, 9 ноября, кабинет министров Израиля утвердил инициированный минобороны и минфином пакет мер на 2025-2029 годы для усиления социально-экономической поддержки военнослужащих срочной и сверхсрочной службы.
В одобренный пакет входят:
- новые гранты и стимулы для кадровых военных;
- расширение фонда помощи (финансовой и психологической) для служащих и их семей;
- персональный "цифровой кошелек" на оплату сборов, услуги соцподдержки и досуг;
- через Земельное управление – льготы и решения по жилью для кадровых и бойцовского состава;
- разовый грант на высшее образование для участников "Войны возрождения", потерявших право на программу "Мамадим ле-Лимудим";
- академические послабления тем, кто прервал учебу из-за службы;
- приоритет в получении госуслуг для бойцов в периоды чрезвычайной ситуации;
- контролируемая передача данных муниципалитетам для адресной помощи;
- государственная фиксация стажа службы при участии в конкурсах на госдолжности;
- учреждение государственного дня в честь всех военнослужащих ЦАХАЛа.
Пакет подготовлен совместно минфином, минобороны и ЦАХАЛом при поддержке премьер-министра.