Экономика
Экономика

Китай приостановил запрет на экспорт в США "критических материалов двойного назначения"

США
Импорт и экспорт
Китай
время публикации: 09 ноября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 10:04
Китай приостановил запрет на экспорт в США "критических материалов двойного назначения"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Китай приостановил действие пункта своих экспортных мер, запрещавшего "в принципе" поставки в США ряда "критических материалов двойного назначения", включая галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы, передает агентство Reuters.

Одновременно ослаблены усиленные проверки по графиту для американских получателей.

Это решение действует с 9 ноября 2025 года и до 27 ноября 2026 года, сообщило министерство торговли КНР.

Как отмечает Reuters, данное решение является частью более широкой разрядки в торгово-технологическом споре между США и КНР.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
