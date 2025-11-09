Китай приостановил запрет на экспорт в США "критических материалов двойного назначения"

Китай приостановил действие пункта своих экспортных мер, запрещавшего "в принципе" поставки в США ряда "критических материалов двойного назначения", включая галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы, передает агентство Reuters.

Одновременно ослаблены усиленные проверки по графиту для американских получателей.

Это решение действует с 9 ноября 2025 года и до 27 ноября 2026 года, сообщило министерство торговли КНР.

Как отмечает Reuters, данное решение является частью более широкой разрядки в торгово-технологическом споре между США и КНР.